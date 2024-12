Saiba quanto o Grêmio vai ganhar se conquistar a Ladies Cup 

Gurias Gremistas disputarão a final contra o Bahia. Guilherme Veiga / Ladies Cup/Divulgação

As Gurias Gremistas estão na final da Ladies Cup, após empatarem com o River Plate em 1 a 1, nesta sexta-feira (20), no Canindé, em São Paulo. O jogo foi encerrado ainda no primeiro tempo, devido a um ato de injúria racial cometido por uma jogadora do time argentino e pela confusão que resultou na expulsão de seis atletas do adversário tricolor.

No próximo domingo (22), o Grêmio disputará o título com o Bahia, às 16h, no mesmo estádio. O tricolor gaúcho terminou a fase inicial como primeiro colocado do Grupo A.

Leia Mais Jogo é encerrado por atos de injúria racial, Grêmio empata com River Plate e se garante na final da Ladies Cup

Se for campeão, o Tricolor ganhará R$ 50 mil como prêmio. Se ficar com o vice, levará R$ 30 mil.

Até então, três times diferentes já foram campeões: São Paulo (2021), Flamengo (2022) e Inter (2023). As Gurias Gremistas conquistaram a taça na categoria sub-20, em 2023.