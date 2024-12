Grêmio renova contrato com meia do feminino que ainda não atuou pelo clube

O Grêmio renovou o contrato de mais uma atleta do departamento feminino. Trata-se da meia paraguaia Natalia Barros, de 28 anos, que ainda não jogou pelo clube .

A atleta foi anunciada pelo Tricolor no começo deste ano. Mas, desde então, não entrou em campo nas competições disputadas pela equipe gremista. A reportagem de Zero Hora contatou a assessoria do clube a respeito de uma possível lesão que a impedisse de atuar, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.