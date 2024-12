Acidente de ônibus deixa 10 mortos no oeste do Irã

Pelo menos 10 pessoas morreram neste sábado (21) quando um ônibus caiu em um barranco na província de Lorestan, na região oeste do Irã, informou a imprensa estatal.

"Equipes de resgate e de ajuda foram enviadas ao local", disse Mohamad Ghadami, diretor do Crescente Vermelho na província.

O Irã tem um histórico ruim de segurança no trânsito, com mais de 20.000 mortes em acidentes registradas entre março de 2023 e março de 2024, segundo a imprensa local, que se baseia em dados da organização de medicina forense do Judiciário iraniano.