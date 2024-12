Empresas que operam patinetes elétricos em Gramado deverão ter instrutores em locais de maior movimentação

O crescimento na utilização dos patinetes elétricos em Gramado, na Região das Hortênsias, fez com que a prefeitura estabelesse novas regras para o serviço. Uma das exigências é que as empresas mantenham instrutores de segurança em locais de maior movimentação , além de realizarem campanhas de conscientização para moradores e turistas.

O assunto foi discutido nesta semana entre o poder público e as empresas que fornecem os equipamentos. A preocupação é que, com o aumento na circulação de pessoas no município, os acidentes se tornem mais frequentes.