Com a presença de ministros e do governador, ponte na BR-116, entre Caxias e Nova Petrópolis, será inaugurada neste sábado

A estrutura que será entregue é mais alta, larga e comprida da que existia no local e foi danificada pelas águas do Caí na catástrofe climática de maio Neimar De Cesero / Agencia RBS

A nova ponte sobre o Rio Caí na BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, será inaugurada na manhã deste sábado (21), a partir das 11h. São esperados o Ministro dos Transportes, Renan Filho, o Ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, e o governador do Estado, Eduardo Leite, além de deputados.

A cerimônia vai ocorrer próximo à cabeceira da estrutura, no lado caxiense. Segundo a prefeitura de Caxias, após descerrar uma placa no palco, a comitiva segue até a metade da ponte, para simbolizar o elo entre os dois municípios. Uma fita será cortada no local. A previsão é que o evento de inauguração dure cerca de duas horas e, após, o trânsito seja liberado.

A estrutura que será entregue é mais alta, larga e comprida da que existia no local e foi danificada pelas águas do Caí na catástrofe climática de maio. O investimento na obra é de R$ 31 milhões. Na tarde desta sexta-feira (20), uma equipe realizava a pintura nas laterais da estrutura.

Na tarde desta sexta-feira (20), uma equipe realizava a pintura nas laterais da estrutura. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A ponte sobre o Rio Caí entre Caxias e Nova Petrópolis na rodovia federal foi implodida em 27 de junho. A travessia, localizada no km 174 da estrada federal, está interditada desde 12 de maio. A força da água fez com que um dos pilares centrais da estrutura fosse danificado e a pista cedeu.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) cogitou uma ligação temporária entre as duas cidades, mas acabou declinando da ideia. Porém, em 20 de setembro, após cerca de 35 dias de trabalhos, a comunidade local entregou uma estrutura temporária sobre o Rio Caí, que conecta Linha Sebastopol, em Caxias, a São José do Caí, em Nova Petrópolis. O trânsito nos dois lados é de pista simples, com limitação para veículos de até 45 toneladas. Por isso, a passagem pelo local pode ser lenta, com filas de espera de veículos para cruzar a estrutura em ambos os lados.