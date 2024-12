Lançada nesta sexta-feira, Operação Verão Rota do Sol segue até março entre a Serra e o Litoral

Operação Verão Rota do Sol se iniciou nesta sexta. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Foi lançada nesta sexta-feira (20) a 17ª Operação Verão Rota do Sol pelo 5º Batalhão de Bombeiro Militares (5º BBM) em parceria com a Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC). A ação, que conta com apoio do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Polícia Civil, Instituto-Geral de Perícias e Samu, seguirá até o dia 9 de março e visa dar agilidade em ocorrências na RS-453 durante o período de maior movimentação na rodovia estadual.

Cerca de 30 militares estarão em trabalho 24 horas por dia em dois pontos da rodovia. O primeiro, com uma ambulância, ficará no acesso ao distrito de Lajeado Grande, em São Francisco de Paulo, e o segundo junto ao Grupo Rodoviário de Tainhas com um caminhão auto bomba tanque.

De acordo com o comandante do 5º BBM, o tenente-coronel Márcio Müller Batista, a escolha pelos pontos onde as guarnições ficarão é estratégica e para garantir melhor operação por parte das equipes em trabalho.

— Essa distribuição visa diminuir o tempo de resposta e dar um atendimento mais próximo. Dependendo da ocorrência, sempre vai ter uma viatura mais perto, vamos estar com nossa ambulância e caminhão, os dois equipados para atendimentos de primeiros socorros — explica o comandante sobre a operacionalização do trabalho.

Os bombeiros estarão na rodovia para atuar nas mais diversas situações, como casos de acidentes de trânsito, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio e remoção de fontes de perigo.

Segundo o tenente-coronel Batista, ao longo de 2024 foram 16 operações realizadas na Rota do Sol, sempre em feriados prolongados em que há o aumento no fluxo de veículos na rodovia. Segundo ele, no primeiro dia antes do início desses feriados, uma ambulância é deslocada até o Lajeado Grande.

— Tivemos principalmente acidentes de trânsito, que acontecem muito na Rota, e aumento muito o fluxo de pessoas nesses feriados, por isso que pautamos em trabalhar em todos os feriados. E temos um projeto para logo ali na frente, talvez em 2025, ter uma base fixa na Rota do Sol, isso está em estudo ainda, tem a questão do projeto, da estruturação.

A preferência para instalação deste posto do Corpo de Bombeiros, conforme o comandante, é no distrito de Lajeado Grande, e tem como principal objetivo de dar agilidade aos atendimentos na rodovia.

Para garantir a segurança nas viagens de final de ano, o comandante elenca dicas essenciais aos motoristas, principalmente as leis de trânsito, e sair com calma para a viagem.

— Muitos acidentes ocorrem por descuido humano, aquela ultrapassagem insegura. Nós sabemos que na Rota do Sol não tem muitos pontos com terceira faixa, então, por vezes, o pessoal acaba facilitando e se envolvendo em acidentes que gera morte, tivemos ano passado infelizmente vidas que foram ceifadas em razão disso. Então, nossa orientação é que o pessoal mantenha a calma — finaliza o tenente-coronel.

Na solenidade de lançamento da Operação Verão Rota do Sol foram homenageados os voluntários que auxiliaram o 5º BBM em atendimentos e com suporte durante a tragédia climática de maio, como jipeiros, roupeiros e doadores de alimentos.

Telefones úteis

Em caso de emergência, os seguintes números atenderão os chamados da operação: