Wheesung, cantor sul-coreano, é encontrado morto aos 43 anos

A causa da morte do artista de k-pop não foi revelada. Ainda não há informações sobre as cerimônias fúnebres de Wheesung.

Trajetória

Choi Hwee-Sung começou a carreira em 1999, aos 17 anos. O seu álbum de estreia, intitulado Like A Movie, foi lançado em 2002. O cantor ganhou fama com o hit Insomnia (2009) e voltou às paradas de sucesso do país com a música Heartsore Story (2011).