Morre a voluntária da causa animal de Caxias do Sul Rosita Rech, aos 65 anos

Rosita faleceu neste domingo (9) e deixa uma filha e uma neta Arquivo pessoal / divulgação

A causa animal de Caxias do Sul recebeu uma triste notícia neste domingo (9) com o falecimento da Rosita Rech, aos 65 anos. Ela era uma das voluntárias da ONG Engenharia Solidária, entidade que atua no recolhimento de tampinhas plásticas e outros materiais para ajudar cães e gatos em situação de vulnerabilidade.

Segundo a sua irmã e diretora da ONG, Rejane Rech, Rosita inspirou muitas pessoas durante a vida, principalmente na trajetória na causa animal.

— Ela era uma mãe e avó amorosa, da Fernanda (filha) e Helena (neta). Ela também foi uma das precursoras da causa animal, foi voluntária de ONGs, resgatou muitos animais encaminhando-os para adoção ou para lares temporários. Ajudou e inspirou muita gente de todas as formas possíveis — relembrou a irmã.

Conforme contou Rejane, Rosita também liderava o projeto chamado Cabrita Empresta. Nessa atividade, ela realizava empréstimos de roupas cirúrgicas e colares elizabetano (cones) para quem conseguia castração gratuita ou a baixo custo através das ONGs. Rejane também destacou que Rosita cuidou, por muitos anos, de diversos animais do bairro Petrópolis.

— Por muitos anos, cuidou de cães comunitários no bairro Petrópolis, chegando a se indispor com moradores para zelar pela segurança dos animais. Também cuidava dos gatos comunitários que viviam no campus da UCS, alimentando-os e capturando para castração. Teve também seus próprios animais resgatados e especiais, sendo que a última "idosinha" faleceu há alguns meses — comentou Rejane.

O falecimento de Rosita impactou muitas voluntárias da causa na cidade, incluindo a vereadora e presidente da ONG Sem Raça Definida, Andressa Mallmann (PDT). Segundo ela, Rosita era uma referência na causa.

— Ela era a referência de vida de todas nós. Perdemos um grande pilar da causa animal hoje. Não existe uma protetora, mesmo as que não se dão bem, que não chorem a partida dela. Ela ajudou uma cidade inteira — destacou a vereadora.

As causas da morte não foram divulgadas. O velório de Rosita ocorre no Memorial São José, Capela B, até as 16h desta segunda-feira (10). Pelas redes sociais, a ONG Engenharia Solidária prestou as últimas homenagens a Rosita.