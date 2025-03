Polícia Civil irá apurar abordagem da Guarda Municipal em que jovem é agredido por agentes em Vacaria

Jovem sofre uma sequência de chutes e socos, já deitado ao chão, e acaba inconsciente. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil irá instaurar um procedimento policial para apurar as circunstâncias de uma abordagem da Guarda Municipal (GM) de Vacaria a um jovem de 20 anos. O caso ocorreu no domingo (9), por volta do meio-dia.

Imagens de câmeras de segurança, que circulam nas redes sociais, mostram o rapaz sendo agredido na Rua Campos Sales, no bairro Jardim América.

No vídeo, dois agentes desembarcam da viatura e vão para cima do jovem, que levanta as mãos e se ajoelha. Na sequência, ele sofre uma sequência de chutes e socos, já deitado ao chão, e acaba inconsciente.

Em nota nas redes sociais, o prefeito de Vacaria, Andrezinho Rokoski, informou que determinou "a criação de uma comissão para analisar a conduta dos agentes e todo o contexto que levou ao desfecho da ocorrência".

Segundo o secretário Municipal de Segurança Pública, tenente-coronel Fabiano Paim, antes da abordagem, o rapaz teria desrespeitado ordem de parada da GM e fugido de motocicleta.

Em paralelo à Polícia Civil, foi instaurado pelo município um processo administrativo na corregedoria da Guarda Municipal. Paim afirma que, enquanto o processo se desenrola, os dois agentes envolvidos serão realocados dentro da instituição para atividades administrativas ou posto fixo de proteção ao patrimônio público.

Familiar conta que o jovem foi ferido com tiros de bala de borracha durante a perseguição. Arquivo Pessoal / Divulgação

O jovem agredido registrou um boletim de ocorrência na manhã desta segunda-feira (10), conforme o delegado Vitor Boff.