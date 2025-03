Twitter fora do ar? Usuários relatam instabilidade na rede social X

Usuários do X (antigo Twitter) enfrentam instabilidade na rede social desde a manhã desta segunda-feira (10). Uma nova leva de relatos foi registrada no início da tarde.

Instabilidade mundial

Ainda segundo dados do Downdetector, as falhas no X estão sendo registradas ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, 23.354 usuários haviam relatado problemas às 6h58. Já no Japão, foram 93.078 notificações no mesmo horário.