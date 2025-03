Quer ser garçom? Prefeitura de Caxias abre processo seletivo para curso de formação

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de formação de garçons, promovido pela prefeitura de Caxias do Sul. Na seleção, serão priorizadas pessoas em situação de vulnerabilidade social, fora do mercado formal de trabalho e que estejam em busca de uma oportunidade de qualificação profissional. Os candidatos precisam ter mais de 18 anos. A inscrição deve ser feita até sexta-feira (14) pelo link.

Leia Mais Secretaria de Gestão Urbana de Caxias começa a atuar segunda com desafio de melhorar aspecto da cidade

O processo seletivo ocorre no dia 18, às 8h30min, no auditório do Banco de Alimentos (Rua Jacob Luchesi, 3.181), e será composto por um questionário e entrevista individual com a equipe organizadora. Os candidatos devem levar caneta, RG, documento oficial com foto, carteira de trabalho (digital ou física), e cadastro único (se possuir). São 18 vagas, sendo 12 de ampla concorrência e seis para pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, refugiados, transexuais e travestis. Em caso de não preenchimento dessas vagas, elas serão destinadas a ampla concorrência.