Verão deve ter temperatura acima da média e chuva próximo ao esperado na Serra

Uma das estações do ano mais esperada por milhares de gaúchos, o verão começa oficialmente às 6h21min deste sábado (21) no Hemisfério Sul e seguirá até as 6h02min do dia 20 de março de 2025, segundo a Climatempo, que se baseia em dados da Universidade de São Paulo (USP).

Conforme projeção do serviço de meteorologia, não haverá impacto do fenômeno El Niño, que no ano passado colaborou para manter a atmosfera global muito aquecida, contribuindo para a ocorrência de ondas de calor e de eventos extremos no Brasil. Por outro lado, a Climatempo aponta que a maioria dos oceanos do planeta estão com a temperatura acima da média. Já o Pacífico Equatorial, na costa peruana, está um pouco mais frio do que o normal, mas não deve configurar um La Niña.

— Acabamos não tendo a confirmação do La Niña, mas tivemos um viés mais frio se estabilizando na região do Pacífico, e sabemos que o clima dos continentes é moldado basicamente pela temperatura dos oceanos. Além disso, tivemos nos últimos dias a temperatura do Atlântico mais positiva, isso também é importante — explica Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo.

De acordo com Borges, a temperatura média para janeiro na Serra é de 27ºC. Neste verão, o primeiro mês do ano deve ter uma onda de calor, com possibilidade de a temperatura ficar de um a três graus acima da média projetada. Fevereiro e março tem previsão de médias de 26,4ºC e 25,3ºC, respectivamente.

— Devemos ter um tempo mais seco, mais horas de sol predominando no Rio Grande do Sul, e massas quentes que se estabilizam na região da Argentina. Isso vai favorecer principalmente para a ocorrência de temperaturas acima da normalidade. Deve ser um verão bem quente na Serra, e isso é positivo — projeta Borges.

A chuva média prevista para janeiro é de 168 milímetros, enquanto para fevereiro é de 146mm. Em março, a precipitação pode atingir 161mm. Borges acredita que neste verão a chuva pode ser de 10 a 20 milímetros abaixo do esperado. Mesmo assim, isso não deve trazer impactos significativos à Serra.

Para este sábado, primeiro dia oficial do verão, a temperatura deve variar entre 18ºC e 26ºC em Caxias do Sul, maior município da Serra. Em São José dos Ausentes, ela não passará dos 22ºC. Para a próxima semana, a projeção é de chuva e possibilidade de marcas de até 28ºC na quarta-feira. O Natal deverá ser chuvoso na região serrana.