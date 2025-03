Kvitova cai na estreia em Indian Wells e perde 2ª seguida em sua volta ao circuito após ser mãe

CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Petra Kvitova foi uma das grandes tenistas do mundo na década passada, na qual ganhou dois Grand Slams (em Wimbledon) e figurou como número dois do mundo. Sem jogar desde o fim de 2023, quando anunciou que deixaria o circuito para ser mãe, ela disputou apenas sua segunda competição no retorno às quadras nesta quarta-feira (5) e, mais uma vez, caiu na estreia, agora no WTA 1000 de Indian Wells.