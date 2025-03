Com estoques em baixa, Hemocentro de Caxias precisa de 50 doações de sangue por dia

Fábio Boschetti, assessor de investimentos de Caxias do Sul. Gabriel Belfagger / agência RBS

100 doações de sangue. É o que o Fábio Boschetti, assessor de investimentos de Caxias do Sul, precisa a cada novo tratamento para esclerose múltipla. Convivendo há quatro anos com a doença, nesta internação vai realizar sessões de plasmaferese durante 10 dias.

— É basicamente uma hemodiálise do plasma: tiro o meu sangue, pego o plasma de doadores, faço uma recarga com esse plasma e a partir daí eu tenho um plasma novo — explica.

A enfermeira Letícia Marini explica:

— Cada sessão pode durar até quatro horas. A cada doação, o material é testado e passa por um processo para separar os componentes, como crioprecipitado, concentrado de hemácias, plaquetas e o plasma, que foi usado no tratamento do Boschetti.

Por isso o sangue não chega imediatamente até o paciente. O desafio é manter os estoques sempre estáveis, segundo a hematologista Márcia Leite:

— A gente costuma dizer que quando uma pessoa precisa de sangue hoje, não é o sangue que está sendo doado hoje que vai para ela. É o sangue que já foi doado alguns dias antes. Essa cadeia toda obedece a muitos critérios, a muitos controles de qualidade.

A assistente social do Hemocentro, Roberta Girardello Rizzon, complementa:

— Isso também justifica a necessidade que temos de doações regulares, em todos os dias da semana. Nós temos uma necessidade média de cerca de 50 doações diárias, mas atualmente chegamos a uma média de 30 diárias.

Em Caxias do Sul, as doações podem ser feitas em dois lugares: na rede pública, no Hemocentro da cidade, que fica na Rua Ernesto Alves, e na rede particular, que fica na Rua Sinimbu.

No Hemocentro, a capacidade total para a coleta é de 1,2 mil bolsas, mas as doações estão 40% abaixo do necessário.

Quem depende do sangue para recuperar a saúde, a doação representa a esperança de estar cada dia mais próximo da cura

— É uma gratidão imensa. Acho que, realmente, saber que tanta gente doou um pouco do seu tempo, realmente do seu precioso tempo pra vir me ajudar e ajudar não só a mim, como tantas outras pessoas que precisam de sangue, acho que a mensagem é gratidão mesmo — diz Boschetti.

Critérios básicos para doação

Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do responsável legal)

Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiro, Certificado de Reservista e Carteira Profissional emitida por classe), serão aceitos documentos digitais com foto

Pesar no mínimo 50kg

Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas

Estar alimentado. Evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar duas horas.

Quem não pode doar sangue