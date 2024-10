A Universidade de São Paulo (USP) está entre as 200 melhores – ocupando o 199º lugar – instituições de Ensino Superior do mundo, segundo o ranking 2025 da revista britânica Times Higher Education (THE), divulgado nesta terça-feira (8). Esse foi o melhor desempenho da instituição em 12 anos no levantamento, um dos mais importantes da área, ao lado do QS. A USP lidera na América Latina.