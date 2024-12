Dólar hoje: acompanhe o valor da cotação ao vivo

Dólar abriu a quinta-feira cotado a R$ 6,17. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O dólar abriu em leve baixa nesta quinta-feira (26), cotado a R$ 6,17. Durante o feriado de Natal, o Google chegou a exibir um valor errado para a moeda norte-americana na quarta (25), enquanto o mercado estava fechado no Brasil.

Na segunda-feira (23), o dólar fechou o dia cotado a R$ 6,18. Ao longo da manhã de quinta, o valor máximo chegou a R$ 6,19, mas fechou em R$ 6,17.

Na tentativa de conter a alta da moeda, o Banco Central (BC) vendeu US$ 3 bilhões em um leilão à vista. Com esta intervenção mais recente, a autarquia já leiloou US$ 19,760 bilhões à vista no mercado desde 12 de dezembro. É a maior injeção de recursos em um único mês da história do regime flutuante de câmbio, acima dos US$ 12,054 bilhões vendidos em março de 2020, durante a pandemia de covid-19.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, na manhã desta quinta, Andrew Storfer, diretor da Anefac, avaliou que o dólar pode subir um pouco mais:

— O natural seria que, no início de janeiro, descesse um pouquinho este valor, não muito, abaixo de R$ 6 é impensável, mas não está descartado ele continuar escalando e, em algum momento, chegar próximo de R$ 7.

A escalada a patamares históricos teve início no fim de novembro, quando o dólar chegou à marca dos R$ 6 pela primeira vez. O pico respondeu à declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que anunciou isenção no Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Cotação do dólar ao vivo

Confira o gráfico da evolução da moeda, disponibilizado pela TradingView:

Valor do dólar atualizado

Dólar comercial: R$ 6,17

Máxima dólar comercial: R$ 6,19

Influência do governo

De acordo com Storfer, o pacote de corte de gastos do governo federal não foi suficiente para melhorar as projeções, já que a proposta foi muito tímida e ainda foi desidratada no Congresso.