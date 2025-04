Os 10 produtos usados mais comprados por gaúchos na OLX (e os preços)

Busca por "geladeira" no OLX traz 1.549 resultados no RS.

Geladeira foi o produto mais comprado por usuários do Rio Grande do Sul no OLX em 2024, respondendo por 39% das comercializações. Em segundo lugar, foi o ar-condicionado, com 13%. O levantamento enviado para a coluna foi feito pela própria plataforma, que reúne classificados online. O iPhone 13 ficou em sétimo lugar, mas se destacou pelo aumento de 82% nas vendas em relação ao ano anterior.