No "Dia da Libertação", dólar sobe, mas não rompe barreira dos R$ 5,70

O que gera temor no mercado é a possibilidade de desaceleração global por imposição de tarifas de importação. O tamanho do impacto vai depender da graduação que Trump der a suas "tarifas recíprocas".

Um estudo realizado pela Universidade de Aston, no Reino Unido, aponta que uma guerra comercial com retaliação geral desencadeada por Trump a partir de tarifas de 25% sobre todas as importações poderia causar um impacto de US$ 1,4 trilhão na economia mundial.