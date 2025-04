União-FW tem três novos reforços; veja quem são

Fernandinho estava no Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul.

Os novos reforços do União-FW atuavam em clubes pouco conhecidos. O zagueiro Jalison Ferreira , de 22 anos, estava no Pombal-PB .

O lateral-direito Rodrigo Buiú, de 32 anos, atuou pelo Tupi de Crissiumal, do noroeste do Rio Grande do Sul, há duas temporadas. Já o meio-campista Fernandinho, de 24 anos, estava no Aquidauanense-MS.