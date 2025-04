Conversas Cruzadas: Dia Mundial da Conscientização do Autismo e os desafios e avanços na inclusão

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a coordenadora do comitê gestor do CERTA (Centro de Referência do Transtorno Autista), Josiara Souza, a nutricionista, mãe atípica, idealizadora e presidente do Instituto Colo de Mãe, Roberta Vargas, a advogada especialista em Direito de Saúde e dos Autistas, Taiani Trindade, e a mãe típica e atípica, psiquiatra da infância com especialização em Transtorno do Espectro Autista, Lisiane Motta, para debater o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e os desafios e avanços na inclusão.