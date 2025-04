UCS e empresa especializada em gerenciamento de resíduos industriais fecham parceria para projeto de destinação de esgoto sanitário

Da esquerda para a direita: Givanildo Garlet, chefe de gabinete da reitoria; Matheus Jahn, coordenador de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; Neide Pessin, pró-reitora de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico; Gelson Rech, reitor; Mário Sebben, diretor do Grupo Datasys; Guila Sebben, CEO da Biosys; Eduardo Sebben, diretor da Inovabio; e Marcelo Godinho, coordenador do Laboratório de Energia e Bioprocessos.

A Universidade de Caxias do Sul e a empresa Biosys Ambiental selaram parceria para o desenvolvimento de um sistema para aproveitar o lodo sanitário na produção de eletricidade utilizando o resíduo final do processamento como insumo para a indústria de cimento.

A técnica prevê eliminar o uso de aterros para a destinação final do lodo do tratamento de esgoto sanitário. Com duração de 36 meses, o projeto prevê a criação de uma unidade de produção de energia e subprodutos de valor agregado a partir do lodo de estações de tratamento de esgoto (ETE).