Avião da Embraer que caiu no Cazaquistão foi derrubado pelo sistema de defesa russo, diz agência

Além do ataque, o sinal do dispositivo GPS do avião também foi anulado pelo sistema de defesa na aproximação da cidade russa de Grozny, ainda de acordo com a agência. O ataque teria desorientado o curso da aeronave.

A Rússia se apressou em advertir contra "hipóteses" sobre a causa do acidente com o Embraer 190, de fabricação brasileira, que transportava 62 passageiros e 5 tripulantes entre Baku, capital do Azerbaijão, e Grozny, capital da república russa caucasiana da Chechênia. Caiu perto de Aktau, nas margens do mar Cáspio, no oeste do Cazaquistão.