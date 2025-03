EUA endurece regras de permanência para canadenses

A nova exigência, que deve entrar em vigor em 11 de abril, afetaria entre 2,2 e 3,2 milhões de pessoas, de acordo com o Departamento de Segurança Nacional.

Afetará particularmente os aposentados canadenses, conhecidos como "aves migratórias", que se estabelecem em estados do sul, como Flórida, Texas e Carolina do Sul, durante os meses de inverno. Estima-se que haja cerca de 900.000 canadenses nessa situação.

Isso acontece no mesmo dia em que as tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos sobre as importações de aço e alumínio entraram em vigor, um duro golpe para o Canadá, que já enfrenta uma tarifa adicional de 25% sobre outros produtos.