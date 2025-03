Athletic x Grêmio: tudo sobre o jogo da Copa do Brasil. Arte GZH

Athletic x Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h30min, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, no interior de Minas Gerais.

O Tricolor divide suas atenções com o Gauchão. Em desvantagem na final, após a derrota por 2 a 0 na Arena, o time gremista definirá ao Estadual no próximo domingo (16).

O Athletic também está envolvido com o Estadual. A equipe está em vantagem na decisão da Taça Inconfidência após bater o Uberlândia por 2 a 0.

Quem vencer avançará à terceira fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis.

Escalações confirmadas para Athletic x Grêmio

Athletic: Diego Vítor; Wesley Gasolina, Sidimar, Edson e Yuri Silva; Diego Fumaça, Welinton Torrão, Sandry; Alason Carioca, David Braga e Lincoln. Técnico: Roger Silva.

Grêmio: Grando; João Lucas, Jemerson, Wagner Leonardo e Luan Cândido; Camilo e Villasanti; Amuzu, Cristaldo e Pavon; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Arbitragem para Athletic x Grêmio

Matheus Candançan (SP), auxiliado por Neuza Back (SP) e Rafael Souza (SP)

Onde assistir a Athletic x Grêmio

GZH acompanha o jogo em tempo real;

acompanha o jogo em tempo real; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 18h50min;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A Amazon Prime anuncia a transmissão.

Como chegam Athletic e Grêmio

Athletic

Poupou titulares e venceu o Uberlândia no jogo de ida da final da Copa Inconfidência no último final de semana. O técnico Roger Silva, assim, terá elenco completo para enfrentar o Grêmio.

Grêmio

Abalado pela derrota no Gre-Nal de ida da decisão do Gauchão, o Grêmio pode ter mudanças no time titular visando uma reação para a partida de volta. João Lucas, Luan Cândido, Cristaldo e Amuzu podem aparecer na equipe. Gustavo Quinteros, que cumpriu suspensão no clássico, está de volta à casamata.

