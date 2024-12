Embraer lamenta acidente no Cazaquistão com avião produzido pela empresa

Aeronave do modelo E190 estava com 62 passageiros a bordo.

A Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) afirmou estar "profundamente triste" com a queda de um avião produzido pela companhia na madrugada desta quarta-feira (25), no Cazaquistão. A fabricante disse estar acompanhado de perto a situação.

Das 67 pessoas a bordo da aeronave E190, da Azerbaijan Airlines, envolvida no acidente, ao menos 32 sobreviveram , segundo a Procuradoria Geral do Azerbaijão. A autoridade afirmou, entretanto, que este não é o número final. Com isso, estima-se que ao menos 38 pessoas morreram.

O avião caiu perto da cidade de Aktau, às margens do Mar Cáspio, no oeste do Cazaquistão, informou o ministério cazaque de Situações de Emergência no Telegram.