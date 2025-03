Show com a banda AC/DC All Stars Tribute é destaque da programação do Pub Véio Loco, em Caxias do Sul

Te liga! Neste sábado (15) , a partir das 22h, vai rolar show da banda AC/DC All Stars Tribute , com participação de Marcelus Motorocker, no Pub Véio Loco , em Caxias do Sul.

Com 25 anos de estrada, a banda, capitaneada por Ander Tonoli, promete tocar os maiores sucessos da banda, como For Those About to Rock (We Salute You), Dirty Deeds Done Dirt Cheap, T.N.T., You Shook Me All Night Long, entre tantos outros hits.