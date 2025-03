Isenção para quem recebe até R$ 5 mil valerá para o Imposto de Renda 2025?

IRPF 2025 será isento para quem ganha até R$ 5 mil?

O certo é que a isenção para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil e diminui o tamanho do imposto para quem tem rendimentos até R$ 6.980 não estará no regramento. Isso porque a proposta do governo ainda precisa ser discutida e aprovada pelo Congresso, o que deve ocorrer ao longo de 2025.

Tabela do Imposto de Renda mudou

No entanto, para alcançar quem ganhava dois salários mínimos no ano passado, o governo passou a usar um desconto automático simplificado , de R$ 564. Assim, na prática, quem ganhava até R$ 2.824,00 mensais deixou de pagar IR.

Documentos necessários para declarar o Imposto de Renda

— O primeiro documento que o cidadão precisa é a declaração de rendimentos. Quem fornece a declaração de rendimentos é a empresa na qual a pessoa está vinculada. Depois disso, a pessoa precisa ter recibos, notas fiscais, documentos que comprovem, por exemplo, suas despesas médicas ou educacionais, que ela teve ao longo do ano, de previdência privada, ou de algum tipo de doação — afirma Sandra de Vargas, coordenadora do curso de graduação em Ciências Contábeis da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).