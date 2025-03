Estrada Caminho do Meio volta a apresentar problemas entre Viamão e Alvorada

Pouco mais de dois meses após moradores protestarem pelos enormes buracos na Estrada Caminho do Meio, o problema voltou a aparecer no trecho entre Viamão e Alvorada. Na manhã desta quarta-feira (12), a reportagem flagrou duas falhas no asfalto que dificultam o trânsito de veículos em trecho próximo à Avenida Terra Nova.

A revolta com as condições da via, que é um dos principais trajetos para quem vai para a Capital, fez com que, em janeiro, frequentadores escrevessem a palavra "vergonha" com tinta branca de lado a lado da estrada, na altura do número 5.700.

Na ocasião, a prefeitura de Viamão disse que havia sinalizado os buracos também com tinta branca e prometeu que faria a recuperação até a semana seguinte. Na época, o município afirmou que foram mapeados 177 pontos a serem consertados ao longo de toda a Estrada Caminho do Meio.

Percorrendo novamente o trecho visitado em janeiro, é possível verificar que os defeitos anteriores no asfalto foram, de fato, cobertos, mas o motorista percebe uma diferença de nível porque as partes que estão tapadas causam relevo na via.

Questionada nesta quarta-feira, a prefeitura de Viamão salientou que realiza ações de tapa-buracos semanalmente. Sobre o problema encontrado recentemente, a gestão confirmou que foi causado pela forte chuva da semana passada e disse que segue "monitorando as condições das vias e estudando novas intervenções nos pontos que apresentaram novos problemas, com o objetivo de oferecer um atendimento rápido e eficiente à população".

O que diz a prefeitura de Viamão

A Prefeitura de Viamão vem reafirmar seu compromisso com a população e com a melhoria contínua da infraestrutura urbana, em especial no que diz respeito às condições das vias públicas. Desde o início da nova gestão, a administração tem priorizado a realização de obras e ações que garantam mais segurança e qualidade de vida aos cidadãos.

A nova gestão da Prefeitura de Viamão, em apenas 15 dias, realizou o reparo de 177 buracos no Caminho do Meio, um dos principais acessos da cidade. Essas intervenções foram feitas em ambos os lados da via, tanto no município de Viamão quanto em Alvorada, demonstrando o compromisso com o bem-estar da população.

Até o momento, já foram tapados mais de 600 buracos em várias regiões da cidade, e a administração segue firme em sua meta de continuar melhorando a mobilidade urbana e garantindo vias públicas em boas condições. É importante ressaltar que a operação tapa-buraco, realizada em janeiro, tem dado resultados positivos, com poucos pontos reabrindo devido ao desgaste natural das vias.

Em relação ao vídeo sobre um buraco na altura da Avenida Terra Nova, informamos que este problema específico foi causado pelas fortes chuvas da semana passada. Atualmente, as equipes da Prefeitura de Viamão estão trabalhando nas obras de reparo da Estrada da Branquinha e da Avenida Plácido Mottin. Mas estamos monitorando as condições das vias e estudando novas intervenções nos pontos que apresentaram novos problemas, com o objetivo de oferecer um atendimento rápido e eficiente à população.