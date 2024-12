Aeronave teve de fazer pouso de emergência. Kamilla Jumayeva / AFP

O avião com 67 pessoas a bordo que caiu nesta quarta-feira (25) perto da cidade de Aktau, no oeste do Cazaquistão, sofreu interferência no GPS e oscilou de altitude por 74 minutos, conforme o g1, com uso do site de monitoramento Flightradar24.

Conforme a Procuradoria-Geral do Azerbaijão, há pelo menos 32 sobreviventes do acidente. A aeronave comercial da companhia Azerbaijan Airlines, fabricada pela Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), voava entre as capitais Baku, do Azerbaijão, e Grozny, da república russa de Chechênia, quando teve de fazer um pouso de emergência.

Um órgão de aviação da Rússia disse, em comunicado, que informações preliminares apontam que o piloto fez o pouso de emergência após uma colisão com pássaro.

As autoridades do Cazaquistão afirmaram que uma comissão governamental foi criada para investigar o ocorrido, com cooperação do Azerbaijão.

Entre as pessoas a bordo, estavam 37 cidadãos azeris, seis cazaques, três quirguizes e 16 russos, segundo o Ministério dos Transportes do Cazaquistão.

Embraer lamenta o acidente

Em nota, a Embraer a queda do avião e disse estar acompanhando a situação de perto. A empresa é responsável pela fabricação da aeronave.