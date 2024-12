Horóscopo do dia para Áries: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta-feira (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Áries: nascidos entre 21 de março a 19 de abril

De certa maneira, as limitações e constrangimentos que ainda existem, e que já foram motivo de muito ressentimento, não precisam mais ser valorizados, são questões do passado que irão definhando ao longo do tempo.