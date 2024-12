Adolescente de 14 anos morre após ser atropelada por veículo em alta velocidade em Pelotas

Evelyn Cruz foi atropelada na noite de domingo (22). Gilson Cruz / Arquivo pessoal

A adolescente Evelyn Cruz, de 14 anos, morreu nesta quarta-feira (25) após ser atropelada em frente à sua casa, em Pelotas, na noite do último domingo (22). Ela e seu irmão de 10 anos foram atingidos por um veículo em alta velocidade enquanto atravessavam a rua. O motorista do carro foi preso em flagrante e, em depoimento à polícia, alegou ter sofrido um ataque epiléptico no momento do acidente.

Evelyn chegou a ser levada ao hospital com ferimentos graves, mas permaneceu internada até a manhã desta quarta-feira, quando não resistiu aos ferimentos e faleceu. O pai de Evelyn, Gilson Cruz, contou que a filha estava ajudando-o a retirar pertences de seu caminhão. A família estava celebrando a folga que ele havia conseguido para passar o Natal em casa.

— Eu tinha conseguido uma folga para passar o Natal com a Evelyn, com meus outros dois filhos e com minha esposa. Eu havia voltado de viagem e pedi ajuda a ela para tirar as coisas do caminhão no domingo e levar para casa. Lembro de ouvir apenas o barulho do carro em alta velocidade e conseguir gritar. Fui o primeiro a socorrer ela — contou emocionado o caminhoneiro.

O motorista do Fiat Palio, identificado como Mateus Laner, era vizinho e conhecido da família, todos moradores do bairro Fragata. Em depoimento à polícia, ele alegou ser epilético e ter tido 20 crises ao longo da vida. Laner forneceu também as receitas de medicamentos prescritos. Ele não possuía carteira de habilitação e, segundo testemunhas, estava dirigindo em alta velocidade. O motorista foi preso em flagrante e levado ao Presídio Regional de Pelotas.

O delegado Félix Rafanhim, responsável pela Delegacia de Homicídios de Pelotas, informou que o homem pode responder por homicídio doloso, quando se assume o risco de causar a morte. Ele também pode ter o agravante por dirigir sem habilitação. O inquérito não tem data para ser concluído.

O sepultamento de Evelyn ocorreu nesta quarta-feira (25) em Pelotas. A família, ainda profundamente abalada, tenta encontrar forças para seguir em frente e aceitar a perda. Evelyn era irmã mais velha de três irmãos e estava animada para a festa de 15 anos que planejava para 2025.

— Ela estava muito feliz, tinha passado para o 9º ano e já planejava sua festa de 15 anos. Ela era vaidosa, meiga e amiga de todo mundo. Colecionava amigos e todos gostavam dela. Tá todo mundo em choque com a morte dela — finalizou o pai de Evelyn.

