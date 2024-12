Jovem morre em acidente entre carro e caminhão em Panambi 

Colisão frontal foi na BR-158, em Panambi, no começo da tarde desta quinta-feira (26). Renato Bueno / Sulbrasileira

Um jovem morreu em acidente de trânsito no início da tarde desta quinta-feira (26) em Panambi, no noroeste do Estado. Caso foi registrado por volta das 13h, na BR-158.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro e um caminhão colidiram frontalmente no km 142 da rodovia.

O motorista do carro foi identificado como Lucas Hack Costa Beber, 21 anos. Ele morreu no local. O condutor do caminhão e um passageiro foram socorridos com ferimentos leves e encaminhados ao hospital.