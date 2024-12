Quem é Boladin 211, cantor de funk que foi preso por suspeita de tentar matar namorada de 16 anos 

Boladin 211, nome artístico de Bernardo Soares da Rosa, esteve entre as atrações do Rap in Cena 2024. Instagram @boladin211 / Reprodução

Bernardo Soares da Rosa, o Boladin 211, de 20 anos, foi preso por suspeita de tentar matar a sua namorada, uma adolescente de 16 anos, na noite de quarta-feira (25). O fato ocorreu no bairro Chapéu do Sol, em Porto Alegre.

O artista, que se apresenta como "Terror do Sul", soma mais de 1,3 milhão de seguidores apenas no Instagram e está em ascensão na cena do funk — tanto é que esteve entre as atrações deste ano do Rap in Cena, festival que ocorreu em novembro, na Capital.

Nos últimos meses, ele conquistou milhões de visualizações no YouTube com suas músicas. A mais famosa, Traje do Colorado, lançada na plataforma em janeiro último, já tem mais de 13 milhões de acessos. Com apenas 23 vídeos, o seu canal já conta com quase 80 milhões de views.

Boladin 211 é tido como uma promessa do funk nacional e está em parcerias com grandes nomes nacionais, como o MC Ryan SP — com a gravação Sempre na Simplicidade, que conta com quase 90 milhões de visualizações no YouTube.

Recentemente, nas redes sociais, apareceu ao lado de Oruam e MC Poze do Rodo, em um post que promete "novidades em breve", indicando colaboração entre os artistas.

As músicas cantadas por Boladin 211 falam, principalmente, sobre ostentação, conquista de mulheres e vida bandida, com destaque para armas e tráfico de drogas, como em O Terror Vai Tá de Volta, lançada em maio e que acumula 11 milhões de visualizações. Em um dos trechos, ele canta: É que de plantão nóis tá / Traficando e o lucro aumentando / E o nosso chefe, ele tá / Tá feliz, ele tá adorando.

Nascido em Porto Alegre, o cantor vem fazendo dezenas de shows, não apenas no Rio Grande do Sul, mas em diversos estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Nesta sexta-feira (27), por exemplo, ele tinha uma apresentação marcada na Praia Brava, em Santa Catarina. Após ser procurada pela reportagem de Zero Hora, a Paradise Produtora confirmou, às 17h51min desta quinta-feira (26), que o show foi cancelado e reforçou, por meio de nota: "Nós, da produtora, não temos responsabilidade com esse fato".

Morte de produtor

No começo de outubro, o produtor musical de Boladin 211, David Beckhauser Santos Herold, 34 anos, foi morto a tiros durante a gravação de um videoclipe do artista, na zona norte de São Paulo.

De acordo com testemunhas, dois homens desconhecidos dispararam mais de 60 tiros em direção à vítima, que fotografava o cantor gaúcho. Herold morreu no local.

O produtor, filho de mãe brasileira e pai estadunidense, era ex-soldado do Exército dos Estados Unidos. Em 2015, foi preso com drogas pela polícia do Rio Grande do Sul.

Boladin e o produtor Herold. Redes sociais / Reprodução

Em 2016, Herold foi condenado pela Justiça de Santa Catarina a 16 anos de prisão pelo assassinato de um dos chefes do tráfico de Florianópolis e por tentativa de homicídio contra o irmão da vítima. O crime havia sido cometido em 2014. Segundo o g1, ele cumpriu parte da pena em regime fechado, mas progrediu para o semiaberto em 2020 e, no ano passado, passou para o regime aberto.