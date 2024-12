Olho neles: As promessas do Juventude para a Copa São Paulo 2025

Após retornar do Flamengo, Gui Teixeira é um dos grandes nomes para o torcedor ficar de olho. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Juventude tem no seu DNA a formação de atletas. Diversos nomes passaram pela base alviverde e ganharam o mundo da bola, como Alex Telles. No dia 1º de janeiro, 30 nomes do time sub-20 do Juventude vão em busca deste sonho de ganhar o mundo da bola.

O Alviverde jogará a Copa São Paulo, que é o principal torneio de categorias de base do Brasil. O Verdão ficará na sede de Tietê e a estreia na competição será no dia 3, contra o Comercial, time local.

O torcedor do Juventude ficará de olho em alguns nomes do elenco, como os goleiros Turatto e Zé Henrique, o zagueiro Clébio, os meio-campistas Gehring e Gui Teixeira e os atacantes Miguel, Rafael Pina e Caíque.

Guilherme Teixeira vai para a sua segunda Copa São Paulo. O meia de 19 anos tem passagem pelo Flamengo e conviveu com grandes nomes do time carioca.

— A experiência foi muito boa, pude estar ali com vários jogadores, treinei com profissional. Então, você vê o Gabigol, o Arrascaeta, é muito importante. Aprendi muito com eles e chegar aqui, voltar aqui com a Sub-20 do Juventude, passar um pouco da minha experiência para eles é melhor ainda — declarou o jovem que completou:

— O David Luiz, o Wesley também, foram dois jogadores que conversaram bastante comigo ali, passaram algumas dicas e foi muito importante pra mim.

Gui Teixeira, como é conhecido, está no Juventude desde o sub-12 com o próprio técnico Filipe Dias, que comandará os jovens na Copinha. O atleta tem como característica o drible e toque diferente, ao melhor estilo alegria nas pernas do futebol brasileiro.

— É um pouco disso aí, de alegria, de demonstrar tudo que a gente aprendeu. O Filipe é um treinador que deixa a gente à vontade para isso, livre do meio pra frente. Eu, o Miguel e o Luiz Henrique acabamos tendo essa felicidade, essa alegria dentro de campo e as coisas acabam saindo naturalmente — analisou o meia.

VOLANTE COM PASSAGEM PELO PROFISSIONAL

Volante Gehring é natural de Novo Hamburgo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em 2023, na campanha do acesso à Série A e o vice da Série B, o jovem volante Gehring estava no elenco profissional do técnico Thiago Carpini. Ele teve 12 jogos naquela temporada. Contudo, neste ano o atleta não foi visto no time principal. O jogador disputou a Copa Zagallo e agora terá mais uma oportunidade na Copa São Paulo, a sua terceira.

— Vamos pegar times de vários estados. A gente pôde jogar o Brasileiro esse ano, foi bom pra nós, pra já nos acostumarmos. Temos que chegar lá e fazer uma boa competição. Se Deus quiser, nós iremos passando de fase, chegando o mais longe possível — declarou o volante, que completou sobre ter participado do elenco profissional em 2023:

— Eu acho que é sempre bom. Eu descer pra base de novo foi para talvez ter mais minutos de jogos, mas eu me sinto pronto, tenho jogado bem, tenho treinado bem, quando precisar, estou pronto.

AO ATAQUE

Miguel vai à Copa São Paulo com expectativa de subir ao profissional depois. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Natural de Horizontina, o jovem Miguel mudou de posição com o técnico Filipe Dias. Ele deixou o setor de meio-campo para virar segundo atacante. A ideia caiu no gosto do jogador, que aumentou o número de gols e assistências no time.

- Eu agradeço muito ao Filipe por ter me ajudado nisso. Porque eu tinha dificuldade de jogar no meio até pelo meu porte físico. Então, quando eu fui para frente eu fujo um pouco desse contato, entendeu? Aí fica um jogo mais fácil pra mim - analisou Miguel, que começou no futsal a carreira: