Aos 17 anos, Thomas Machado anuncia turnê pela Europa em janeiro

Thomas Machado, que venceu o "The Voice Kids" em 2017, tem 11 anos de carreira. Maiki Castilhos / Divulgação

Thomas Machado ficou conhecido pelo grande público quando venceu o The Voice Kids em 2017. Hoje, aos 17 anos, o gaúcho de Estância Velha, no Vale do Sinos, segue trilhando seu caminho na música e, agora, com 11 anos de carreira, prepara o lançamento de um novo EP, que será disponibilizado nas plataformas digitais em janeiro de 2025.

A música de estreia do disco se chama Maleva e ilustra uma fase mais madura de Thomas.

— Eu já passei por todas as fases (risos). Essa versão do Thomas mais adulto é um show mais "baileiro", para as pessoas dançarem — diz o cantor.

E Thomas prepara mais novidades para 2025. Confira na entrevista a seguir.

Com o lançamento do novo EP, a intenção é alcançar um público mais maduro. Como vem preparando a sua carreira para esse momento?

O Thomas Machado vem com muitas novidades. O EP, que será lançado em 2025, consolida clássicos gaúchos e materializa novos sucessos, como a canção Maleva. Tenho inspirações contemporâneas e agrego arranjos musicais com mais elementos de piano e cordas, bem como alguns temperos latinos. Outras músicas já estão sendo produzidas, que irão consolidar internacionalmente a música gaúcha.

Tem planos de fazer mais shows fora do Estado? Já tem algo em vista?

Tem uma nova turnê sendo lançada no próximo semestre. O Rio Grande do Sul, nosso Estado amado, será homenageado e lembrado por esse mundo afora. Inclusive, em janeiro, estou partindo em turnê de 15 dias pela Europa, acompanhando a Orquestra de Barão, divulgando a música gaúcha e brasileira.