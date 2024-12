Para celebrar o Natal, Whindersson Nunes lança especial no YouTube

Whindersson Nunes celebra o Natal com lançamento de "Efeito Borboleta" no YouTube. Instagram / Reprodução

Presente de Natal aos fãs: Whindersson Nunes lança, nesta quarta-feira (25), o especial Efeito Borboleta em seu canal no YouTube. A gravação do espetáculo, que percorreu grandes cidades brasileiras ao longo do ano, reúne momentos de humor irreverente, emoção e reflexões características da nova fase da carreira do comediante.

Durante a turnê, o show passou por cidades como Fortaleza, Curitiba, Goiânia, Manaus e São Paulo, sempre com sessões lotadas. A capital cearense foi palco de um evento solidário, com toda a renda revertida para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Leia Mais Whindersson Nunes anuncia lançamento de produtos à base de cannabis medicinal