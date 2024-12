O primeiro dia de reabertura da Praia das Pombas para o público foi marcado por sol, vento e pela presença dos visitantes. Situado no Parque Estadual de Itapuã, em Viamão, na Região Metropolitana, o local ficou fechado por sete meses em função dos danos da enchente de maio.

Nesta quinta-feira (26), grupos de amigos e famílias aproveitaram a tarde ensolarada à margem do Guaíba e nas churrasqueiras protegidas pelas copas das árvores. O lago estava revolto e apresentava ondas, mas nada que impedisse o banho de crianças e até de adultos.

— A gente está maravilhado com o local. É uma natureza exuberante e próxima de tudo — afirma o servidor público Gustavo Simões Zvoboda, 44 anos, que assava salsichões para comer com pão em uma das 48 churrasqueiras existentes no espaço.

Até as 17h, 49 pessoas já haviam visitado a Praia das Pombas, que tem 850 metros de extensão e capacidade restrita a 350 visitantes.

No ambiente é possível fazer churrasco, banhar-se no Guaíba ou simplesmente colocar o bronzeado em dia. Alguns optam por tomar chimarrão, sentar em cadeiras na sombra ou ler um livro.

Este era o caso da dentista Marcela Bastiani, 37, que estava sentada de frente para o lago e servia chimarrão. Era a primeira visita da porto-alegrense à Praia das Pombas. Antes, costumava frequentar a da Pedreira.

— Aqui é um lugar muito bacana, gostoso, seguro e limpo. E é pertinho do centro de Porto Alegre, para poder curtir o lago Guaíba. Por isso estou aqui — compartilha, ressaltando a tranquilidade do Parque de Itapuã.

A Praia das Pombas ficou 30 dias submersa durante a cheia deste ano. Churrasqueiras e rampa de acessibilidade sofreram danos. Foi preciso limpar o local e consertar os estragos.

Os visitantes já podem usufruir da praia e entrar na água. Conforme o último relatório de balneabilidade da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), o local apresenta condições próprias para banho.

O técnico em desenho industrial Eduardo Alexandrini, 37, acompanhava com os olhos o movimento das ondas sentado em uma cadeira. Era a primeira visita dele ao local. Vindo de Farroupilha, ele conta que veio passar o Natal com a irmã em Porto Alegre e já aproveitou para conhecer o Parque de Itapuã junto de outros familiares.

— A conexão da água com a natureza e a tranquilidade são as coisas que mais estou gostando — diz.

Leia Mais Parque de Itapuã tem reabertura ao público prevista para outubro; veja como está o local

Sentada na faixa de areia com outras amigas e familiares, a supervisora escolar Maria Fernanda, 26, chegou às 11h ao parque. Vinda de Gravataí, primeiro visitou o minimuseu do local e depois comeu churrasco com os demais amigos, já na Praia das Pombas.

— A gente viu que ia abrir hoje (quinta-feira) e nos organizamos antes de acabar 2024 para ficarmos um pouquinho juntos. Apesar do vento, aqui no sol está bem gostoso e as crianças aproveitam a água — observa.

Saiba mais

Distante 57 quilômetros do centro de Porto Alegre, o Parque Estadual de Itapuã é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral do Rio Grande do Sul. Possui uma área de quase 5,57 mil hectares, onde fauna e flora convivem em harmonia com os visitantes.

A bióloga Dayse Rocha, 53, gestora do parque e vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), comemora a reabertura da Praia das Pombas para o lazer dos visitantes. Segundo ressalta, escolas e grupos organizados puderam visitar o local durante o período de fechamento.

— É importante que o público saiba disso, porque, às vezes, as pessoas só enxergam um parque como uma área de camping ou para fazer churrasco. Não, é uma área protegida que tem diversas coisas acontecendo — explica a gestora.

Quem visitar o local precisa saber que não há estabelecimentos comerciais dentro do parque. Ou seja, se alguém quiser fazer churrasco precisa levar carne, carvão, bebidas e utensílios.

Mas há estacionamento, banheiros, mesas e bancos de concreto para fazer as refeições. Só é aceito dinheiro em espécie para ingressar no local (confira no serviço, mais abaixo, os detalhes).

Por sua vez, as praias da Pedreira e de Fora não estão abertas para o lazer neste momento.

O que não é permitido:

Circular com bicicletas na praia

Entrada de animais domésticos

Tirar fotos para uso comercial

Boias (exceto as de braço)

Som alto

Caça e pesca

Barracas de camping

Prática de esportes com bola ou raquetes

Uso de barcos ou jet skis

Uso de churrasqueiras portáteis ou fogareiros

Alimentar os animais do parque

Coletar qualquer tipo de vegetação

Circular e ultrapassar as pedras

Ultrapassar as áreas demarcadas

Pendurar objetos nas árvores

Ultrapassar o limite de velocidade (30 km/h).

SERVIÇO

Parque Estadual de Itapuã

Onde fica: Rua Dona Maria Leopoldina de Fraga Cirne, s/n°, em Itapuã, Viamão

Rua Dona Maria Leopoldina de Fraga Cirne, s/n°, em Itapuã, Viamão Visitação: de quinta-feira a domingo, das 9h às 17h (é permitido ficar até as 20h na Praia das Pombas)

de quinta-feira a domingo, das 9h às 17h (é permitido ficar até as 20h na Praia das Pombas) Ingressos: os visitantes poderão adquirir os ingressos em dinheiro, diretamente no Centro de Visitantes do parque. Não são aceitos cartões ou PIX

os visitantes poderão adquirir os ingressos em dinheiro, diretamente no Centro de Visitantes do parque. Não são aceitos cartões ou PIX Valores: as entradas custam R$ 22,70 (inteira) e R$ 11,35 (meia-entrada), podendo ser adquiridos no local, das 9h às 17h

Informação sobre visitações por meio do e-mail cv-itapua@sema.rs.gov.br ou (51) 3494-8083. Para mais informações, acesse aqui.