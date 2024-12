Praia das Pombas, no Parque Estadual de Itapuã, volta a receber visitantes a partir de quinta-feira

Praia das Pombas permite o ingresso de 350 pessoas por vez. Félix Zucco / Agencia RBS

A Praia das Pombas, localizada no Parque Estadual de Itapuã, em Viamão, voltará a receber visitantes a partir de quinta-feira (26), informou a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema) por meio de um comunicado.

O local, situado a 57 quilômetros da região central de Porto Alegre, estava há sete meses fechado para o público em geral por conta dos danos provocados pela enchente de maio. A Praia das Pombas, por exemplo, chegou a ficar cerca de 30 dias submersa e teve suas estruturas físicas, como churrasqueiras e rampa de acessibilidade, danificadas.

De acordo com a Sema, para viabilizar a retomada das atividades foram realizadas reformas e limpeza dos espaços. No Parque, foi feita a restauração das bancadas de concreto, o conserto dos telhados e a construção de muretas. Já na Praia das Pombas, das 48 churrasqueiras existentes, 46 foram reformadas para uso.

No momento, a Praia das Pombas está apresentando condições próprias para banho, segundo o último relatório de balneabilidade divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) na última sexta-feira (20).

Como acessar

A Praia das Pombas fica aberta de quinta a domingo e a previsão é de que receba visitantes até o final do veraneio. A capacidade de acesso ficará restrita a 350 pessoas.

Os visitantes poderão adquirir os ingressos em dinheiro, diretamente no Centro de Visitantes do parque. Os tíquetes custam R$ 22,70 (inteira) e R$ 11,35 (meia-entrada), podendo ser adquiridos no local, das 9h as 17h.