Postes deixados no meio da avenida em Capão da Canoa começam a ser retirados pela CEEE Equatorial

Nesta terça-feira (24), a CEEE Equatorial começou a retirar os postes deixados no meio da Avenida Paraguassú , em Capão da Canoa, após uma obra de duplicação feita pela prefeitura. A previsão da empresa é de que os seis obstáculos sejam retirados até o final de 2024 — três já foram deslocados .

A reportagem contou seis postes no meio da pista da avenida nos dois sentidos, no trecho já liberado para trânsito, na segunda-feira (23). Na ocasião, os trechos impactados pelas estruturas contavam com cones laranjas e placas informativas.