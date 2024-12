Festival Verão Gaúcho reunirá grupos de dança na beira-mar de Imbé

Praça Lourdes Rodrigues (área triangular na imagem), na Avenida Beira-Mar, será palco das apresentações das invernadas. Jefferson Botega / Agencia RBS

Danças gaúchas à beira-mar. Consegue imaginar essa cena? É o que vai ocorrer no Festival Verão Gaúcho, nos dias 8 e 9 de fevereiro de 2025, na orla de Imbé, a poucos metros da areia. O evento inédito tem realização do O Mundo do CTG, Grupo Austral e patrocínio do governo do Rio Grande do Sul. Será uma celebração que promete reunir a essência da cultura gaúcha com a animação que tem no Litoral.

Conforme a organização, o intuito do festival é levar a cultura gaúcha até os grandes centros turísticos do Estado, como já ocorreu na Rua Coberta, em Gramado, em setembro. Agora, em 2025, a proposta vai até a Praça Lourdes Rodrigues, em Imbé, com oficinas de vaca parada, chimarrão, churrasco e cutelaria, além do rodeio artístico com 60 grupos de danças de todas as regiões do Estado.

– A 1ª edição do Festival Verão Gaúcho é um rodeio artístico, assim como o Dança Rio Grande, que ocorreu em Gramado, com a intenção de levar a cultura para grandes centros de encontros turísticos. Além disso, muitos CTGs entram de férias na temporada de verão e não tem tantos concursos e rodeios artísticos acontecendo. Então criamos esse festival para grupos de danças de categorias pré-mirim, mirim, juvenil, adulto, veterana e xirú, além das oficinas. O público em geral poderá imergir na cultura gaúcha, das 9h até as 22h – explica Juarez Paiva, produtor de conteúdo do O Mundo do CTG e organizador do evento.

Vagas esgotadas

As inscrições para os grupos de dança abriram no dia 16 de dezembro e, em pouco tempo, esgotaram as vagas para participação. Conforme Juarez, o evento teve mais de cem inscritos – sendo 60 vagas. Os grupos que não conseguiram garantir a vaga estão em uma lista de espera. Serão cerca de 3 mil dançarinos se apresentando e concorrendo aos prêmios do festival.

A expectativa é de que o festival atraia turistas, famílias que estão de férias e amantes da tradição, de maneira inovadora e acessível. Na praça, uma estrutura com toldo será montada para o tablado e terá um palco para os músicos tocarem, além de tendas para as oficinas. Segundo o organizador, o evento deve entrar para o calendário oficial de Imbé.