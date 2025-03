Procuradoria pede suspensão preventiva de cinco dirigentes da dupla Gre-Nal; TJD indefere

Dirigentes foram denunciados por "ofender alguém em sua honra por fato relacionado ao desporto" Adriana Franciosi / Agencia RBS

A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) denunciou e pediu a suspensão preventiva de cinco dirigentes da dupla Gre-Nal: Alberto Guerra, Alexandre Rossato e Guto Peixoto (do Grêmio), e José Olavo Bisol e Andrés D'Alessandro (do Inter).

O presidente do tribunal, Airton Ruschel, acolheu a denúncia, mas indeferiu o pedido de suspensão preventiva.

Os cinco dirigentes foram denunciados pelo artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "ofender alguém em sua honra por fato relacionado ao desporto" e prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil e suspensão de 15 a 90 dias.

Se o tribunal tivesse acolhido o pedido de suspensão preventiva feito pela Procuradoria, os dirigentes estariam sumariamente suspensos até o julgamento do caso.

Com o indeferimento, contudo, todos eles estarão liberados para desempenharem as suas funções no Gre-Nal deste sábado (8), na Arena.

Guerra, Rossato, Peixoto, Bisol e D'Alessandro foram denunciados por conta de entrevistas concedidas a órgãos de imprensa em que, no entendimento da Procuradoria, teriam ofendido a honra de árbitros ou de pessoas envolvidas na organização do Gauchão.

Denúncia contra Quinteros

Até esta quinta (6), a Procuradoria apresentará uma denúncia contra o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, por conta da expulsão no jogo de volta da semifinal, contra o Juventude, em virtude da confusão em que se envolveu com o meia Ênio.

O treinador deve ser denunciado pelo artigo 254-A, que fala em "agressão física" e prevê pena de quatro a 12 jogos de suspensão e também deve ser julgado na próxima semana.

Em qualquer hipótese, porém, Quinteros está fora do primeiro Gre-Nal pela obrigatoriedade de cumprir a suspensão automática, uma vez que recebeu o cartão vermelho no jogo de Caxias do Sul.

Possível punição

Tanto para Quinteros quanto para os cinco dirigentes denunciados, uma eventual punição será passível de recurso ao Pleno do TJD, com a possibilidade de as partes punidas pedirem um efeito suspensivo da pena até o julgamento do recurso.

No caso de Quinteros, uma eventual suspensão por jogos será válida apenas para o Gauchão, não tendo efeito nas demais competições. Já no caso dos dirigentes, uma eventual suspensão por dias terá validade em qualquer competição nacional.

