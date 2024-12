Nasce Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo

"Clara, preparei essa sala com muito amor e carinho para a sua mãe, Graciele , e seu pai, Zezé Di Camargo, te receberem neste dia tão abençoado. Foi mágico, que Deus abençoe a sua vida. Te amamos, princesa", escreveu a profissional nos stories do Instagram.

Durante a ceia de Natal, a esposa do músico ainda fez uma brincadeira com os familiares e chegou a simular que a bolsa havia estourado no meio do jantar. No entanto, horas depois, a brincadeira se tornou verdade.