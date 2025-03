Jogadores da base do Bragantino sofrem acidente de carro em São Paulo

Pedro Severino tem passagem pela base do Botafogo-SP.

Um grave acidente envolvendo os jogadores Pedro Severino, de 19 anos, e Pedro Castro, de 18, ambos da base do Bragantino , ocorreu na madrugada desta terça-feira (4), na Rodovia Anhanguera, em São Paulo.

O acidente foi por volta das 5h20min, conforme informações do ge.globo . De acordo com a Polícia Rodoviária, o carro em que eles estavam colidiu contra a traseira de um caminhão.

Severino estava no banco do passageiro e ficou gravemente ferido, sofrendo um traumatismo craniano. Castro estava na parte traseira do veículo e teve ferimentos leves.