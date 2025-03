Como a questão física pode definir a escalação do ataque do Grêmio no Gre-Nal

Amuzu, Aravena e Pavon disputam vaga pelo lado esquerdo. Montagem sobre fotos de Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, levará em conta o aspecto físico na definição do ponta-esquerda titular para o Gre-Nal de sábado (8), válido pela primeira final do Gauchão.

Os três candidatos, Amuzu, Aravena e Pavon, vêm se recuperando de problemas distintos e serão reavaliados nos próximos dias.

A tendência é de que o escolhido seja o atleta que reunir melhores condições físicas na hora do clássico.

Do ponto de vista técnico, o favorito é Aravena, titular em sete das 11 partidas disputadas pelo Tricolor na temporada. Porém, o chileno recupera-se de uma lesão muscular.

Embora já esteja clinicamente recuperado, o atacante ainda está no processo de transição física, readquirindo o melhor condicionamento.

Já Cristian Pavon também está voltando de lesão muscular, embora o atleta tenha entrado na etapa final do jogo de volta da semifinal, contra o Juventude, no último sábado (1). Além disso, o argentino normalmente é aproveitado na ponta direita.

Por fim, há Francis Amuzu. Apesar de ter sido contratado para ser titular, o atacante tem poucos minutos com a camisa tricolor. Além disso, ele se recupera de dores musculares que o tiraram do jogo de Caxias do Sul. A boa notícia, contudo, é que, no caso do belga, não foi constatada lesão.

Meio-campo

Por conta disso, a tendência é de que o ponta-esquerda titular do Grêmio no Gre-Nal seja aquele que reunir melhores condições físicas. Como consequência, Monsalve disputaria a vaga de armador com Cristaldo.

O provável time tricolor para o clássico tem: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo e Aravena (Amuzu ou Pavon); Braithwaite.