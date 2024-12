As três estreias da Globo que despertam a expectativa do público em 2025

Tadeu Schmidt é o apresentador do "Big Brother Brasil 2025", que estreia em 13 de janeiro. Manoela Mello / Globo / Divulgação

Três estreias de 2025 na TV aberta já mexem com a expectativa do público. Confira quais são as razões que despertam o interesse da audiência.

Big Brother Brasil 25

O BBB 25 bate à porta: a nova edição do maior reality show da TV aberta estreia no dia 13 de janeiro, claro, cheia de novidades. Serão cem dias de confinamento na casa mais vigiada do Brasil, preparada para celebrar os 60 anos da Globo. Outro fato que cria expectativa é o primeiro ano sem a direção de Boninho, que deixou a emissora em setembro de 2024. A apresentação segue a cargo de Tadeu Schmidt.

Além disso, os brothers entrarão na disputa em duplas com laços já formados, como familiares e amigos. O reality também terá a participação de ex-BBBs na cobertura, como Beatriz Reis, Gil do Vigor e Giovanna Pitel.

Os grupos Pipoca e Camarote seguem na dinâmica; logo, a curiosidade sobre as duplas famosas que entrarão no BBB só aumenta: a atriz Priscila Fantin e o marido dela, Bruno Lopes, estão cotados. Nomes como MC Loma e a amiga Mariely Santos, a cantora Marina Sena e o namorado Juliano Floss e os irmãos cantores Gabi e Diogo Melim são os mais cotados.

A confirmação oficial dos participantes deve ser divulgada uma semana antes da estreia.

The Masked Singer Brasil

Eliana conduzirá o "The Masked Singer Brasil". Daniela Toviansky / Globo,Divulgação

A gente já teve um spoiler do que vem por aí no especial de Natal do The Masked Singer Brasil, que foi ao ar no domingo passado (22). Com a condução da carismática Eliana, a quinta temporada do talent show dominical tem tudo para empolgar, porque traz no elenco nomes que agradam ao público de TV: Belo, Sabrina Sato, Tatá Werneck e Tony Ramos formam o júri da atração, que estreia no dia 12 de janeiro na Globo.

Além disso, a quinta edição do The Masked Singer Brasil vai homenagear uma paixão nacional: novela. O programa dará início à comemoração dos 60 anos da Globo e, desta vez, todas as fantasias remeterão às novelas. O reality terá ainda apresentações embaladas por trilhas de novelas que foram destaques no canal ao longo dessas seis décadas. Já sabemos oito fantasias que estarão nesta temporada: Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino (2005), Sol, de Vai na Fé (2023); Foguinho, de Cobras e Lagartos (2006); Odete Roitman, de Vale Tudo (1988); Carminha, de Avenida Brasil (2012); Tieta, de Tieta (1989); e Ruth e Raquel, de Mulheres de Areia (1993).

Vale Tudo

Elenco de "Vale Tudo" empolgou os noveleiros. Daniela Toviansky / TV Globo/Divulgação

Em 2025, a Globo celebra seus 60 anos e, para marcar a data, apresentará à audiência o remake da novela Vale Tudo, que deve estrear ainda no primeiro semestre, substituindo Mania de Você na faixa das 21h.

Exibida originalmente entre 1988 e 1989, a história criada por Gilberto Braga (1945 — 2021) será revisitada pela autora Manuela Dias e pelo diretor artístico Paulo Silvestrini. Inclusive, a novelista adiantou, durante o evento CCXP 24, no início de dezembro, que Odete Roitman — interpretada por Débora Bloch nesta versão e imortalizada por Beatriz Segall (1926 — 2018) — vai seguir mostrando os motivos pelos quais é considerada uma das maiores vilãs de todos os tempos:

— Odete vai ser muito má. Ela vem com tudo! Não vai ficar falando bem do Brasil.

A autora do remake ainda prometeu muitas referências à trama original:

— Os bordões, os personagens vão ser reconhecidos... "Toca o mambo, DJ" (em referência à frase clássica de Heleninha Roitmann na novela).