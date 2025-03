Nosso Balanço reúne as principais bandas de vanera do Estado em projeto audiovisual

O evento de gravação ocorre no dia 27 de março no Clube Tiradentes, em Charqueadas, com as participações especiais de grupos de vanera emblemáticos do Estado: Rainha Musical, Bailaço, Corpo e Alma, Tchê Chaleira, Sorriso Lindo e Matizes.

No repertório, sucessos como Ressaca de Vinho, música que, em 2022, figurou por semanas entre as mais executadas nas FMs do sul do Brasil, e Devolve, lançada em 2023, além dos singles Pensando Nela e Vestidinho Preto, de 2024, que contam com mais de 1 milhão de visualizações, cada uma delas, no canal oficial da banda no YouTube.