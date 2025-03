Quem são os mentores de "Chef de Alto Nível", novo reality show culinário da Globo

Formato

Os mentores

Alex Atala

Trabalha com cozinha contemporânea que valoriza​ ingredientes nativos da região amazônica brasileira. Coleciona prêmios nacionais e internacionais e, em 2013, entrou na lista das cem pessoas mais influentes da Time Magazine. Seu principal restaurante, D.O.M., é parte do seleto grupo de restaurantes brasileiros com duas estrelas no Guia Michelin, conquistadas em 2015 e mantidas até hoje. Além dele, tem o restaurante Dalva e Dito, especializado em comida afetiva brasileira, que recebeu o prêmio de melhor restaurante de cozinha brasileira em 2024 pela revista Prazeres da Mesa.

Jefferson Rueda

Uniu as paixões pelo açougue e pelo porco para construir o conceito do seu principal empreendimento: A Casa do Porco Bar, que ocupa a 27ª posição no The World’s 50 Best Restaurants 2024 e o primeiro lugar entre restaurantes brasileiros do ranking francês La Liste 2025, além de ter conquistado uma inédita estrela verde do Guia Michelin reconhecendo suas ações de sustentabilidade. Reconhecido por exercer a alta gastronomia caipira, também é chef proprietário do Hot Pork e da Sorveteria do Centro, em São Paulo.