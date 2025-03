Clara Moneke será a protagonista de "Dona de Mim", próxima novela das sete da Globo: "Leona é a cara do brasileiro"

Sorriso esconde dor

Leona (Clara Moneke) é uma jovem que vive na correria e enfrenta a vida sempre com um sorriso no rosto. No boêmio bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, mora em uma casa junto da avó Yara (Cyda Moreno) e da irmã Stephany (Nikolly Fernandes). Com a revenda das lingeries Boaz, marca tradicional e familiar que tem fábrica na região, ela tenta fechar as contas. Suas duas melhores amigas são Kami (Giovanna Lancellotti) e Pam (Haonê Thinar).