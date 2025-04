Romance, tretas e constrangimentos: como será o reality show comandado por Sabrina Sato no Globoplay

Sabrina Sato é a apresentadora de "Minha Mãe com Seu Pai". Ricardo Bufolin / TV Globo/Divulgação

Tem novidade no Globoplay a partir do dia 30 de abril: Minha Mãe com Seu Pai, novo reality show do streaming da Globo, une pais e mães solteiros, com mais de 40 anos, inscritos por seus filhos para tentarem uma nova chance ao amor.

Formato original da ITV Studios, a atração estreia no Brasil sob o comando de Sabrina Sato. Com 10 episódios, o programa será exibido em três etapas. As duas primeiras, respectivamente nos dias 30 de abril e 07 de maio, com quatro episódios cada. Já a dupla final vai ao ar no dia 14 de maio.

Dinâmica do programa

Confinados em uma casa com encontros e dinâmicas especiais, os pretendentes, de 41 a 55 anos, são orientados por supostos "especialistas em casais", que vão tomar decisões, formar pares e propor situações ao longo do programa. No entanto, eles não imaginam que esses especialistas são, na verdade, seus próprios filhos, que têm a tarefa de vigiar e influenciar as escolhas amorosas, criando momentos de intromissão estratégica.