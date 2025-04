Ex-BBB Matteus Amaral se declara para a namorada: "A gente está vivendo uma experiência incrível"

Anna Julia e Matteus estão em sintonia: "Valores alinhados" Amanda Souza / Agencia RBS

O romance entre o ex-BBB Matteus Amaral e a estudante de Medicina Anna Julia Ferreira está de vento em popa. O casal gaúcho — que assumiu o namoro no começo de abril — concedeu entrevista exclusiva para a coluna nesta semana, no mesmo dia em que o alegretense participou do podcast Emparedados, de GZH, na terça-feira (22), para falar sobre a final do BBB 25. No papo, o par contou como conheceu e revelou que as famílias já se encontraram.

— Nos conhecemos pelas redes sociais, há uns oito anos. Pessoalmente, nosso encontro aconteceu perto do Carnaval, em Porto Alegre. E a gente pode dizer com propriedade que, desde o primeiro dia que ficou, se apaixonou. Foi muito intenso, a gente se apaixonou de primeira — disse Anna, que é natural de Lajeado.

O casal contou que marcou de se conhecer pessoalmente no final de fevereiro.

— A gente trocou uma ideia pelas redes sociais e marcou de se ver, de tomar um chimarrão. Aí, conversou por horas — lembrou Matteus, que voltou a morar no Estado (antes, estava residindo em São Paulo).

O encontro foi no rooftop do prédio em que Anna morava em Porto Alegre. Ela disse que até sugeriu que pudessem ver o por do sol juntos, no Cais, ou em um bar, mas Matteus apontou que seria melhor optarem por um local mais discreto.

— Eu não tinha noção (da fama do namorado), juro por Deus (risos). E ele ficou todo sem jeito — disse Ana.

Empolgado com o namoro, Matteus revelou que já rolou o primeiro encontro entre as duas famílias:

— A gente está vivendo uma experiência incrível. Ela é uma pessoa que se iguala a mim em muitos aspectos, questão de família, de simplicidade, está somando muito na minha vida. No final de semana passado (19 e 20 de abril), juntamos as duas famílias lá no Alegrete.

— Minha família é grande, bem festeira. No encontro das famílias, parecia que todo mundo já se conhecia há muito tempo. Mais ou menos, a mesma sensação que a gente teve quando se conheceu. A gente percebeu que tinha valores muito alinhados — reforçou Anna.

Nos últimos dias, o casal está passeando pela serra de Santa Catarina. Em seus perfis no Instagram, compartilharam registros da viagem romântica em um spa de luxo.